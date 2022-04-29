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ولي العهد بن سلمان يلتقي أردوغان في جدة

كل الوطن - فريق التحرير29 أبريل 2022آخر تحديث : الجمعة 29 أبريل 2022 - 7:16 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
ولي العهد بن سلمان يلتقي أردوغان في جدة

كل الوطن – فريق التحرير: التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الخميس في مدينة جدة.
جاء ذلك على هامش زيارة يجريها أردوغان إلى السعودية الخميس والجمعة تلبية لدعوة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وعقد ابن سلمان واردوغان لقاء مغلقا في قصر السلام الملكي بمدينة جدة، وفق ما أفادت به الرئاسة التركية.

وحطت طائرة أردوغان الذي يزور المملكة للمرة الأولى منذ 2017، في وقت سابق من يوم الخميس بمطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، وكان في مقدمة مستقبليه الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة.

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