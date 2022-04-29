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“واس” تنشر صورتين للمسجد الحرام والمسجد النبوي التقطتا من الفضاء (صور)

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 27 ثانيةآخر تحديث : الجمعة 29 أبريل 2022 - 7:19 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
دين ودنيامحليات
“واس” تنشر صورتين للمسجد الحرام والمسجد النبوي التقطتا من الفضاء (صور)

كل الوطن – فريق التحرير: نشرت وكالة الأنبار السعودية “واس” صورتين حصريتين للمسجد الحرام والمسجد النبوي التقطتا على ارتفاع يزيد عن 770 كيلومترا فوق سطح البحر.

وعلى حسابها في “تويتر”، نشرت “واس” الصورتين، مشيرة إلى أنها “التقطتا صباح اليوم 27 رمضان، من على بعد أكثر من 770 كيلومترا عن سطح البحر، عبر الأقمار الاصطناعية التابعة لمركز الاستشعار عن بعد بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (كاكست)”.

المصدر: “واس”

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