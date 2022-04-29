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“واس”: ولي العهد يتلقى رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (صور)

كل الوطن - فريق التحرير29 أبريل 2022آخر تحديث : الجمعة 29 أبريل 2022 - 7:53 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
“واس”: ولي العهد يتلقى رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (صور)

كل الوطن – فريق التحرير: تلقى ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، الخميس، رسالة خطية من الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية.

وقالت الوكالة إن الرسالة التي تلقاها بن سلمان من تبون، “تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات”.
وتسلم الرسالة وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله ، خلال استقباله بمقر وزارة الخارجية في جدة، وزير العدل الجزائري، عبد الرشيد طبي.

وخلال الاستقبال، بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، كما جرى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: “واس”

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