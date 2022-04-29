  1. الرئيسية
  2. »
  3. عربي ودولي

رئيس الوزراء الباكستاني الجديد يصل إلى المدينة المنورة بالسعودية لزيارة المسجد النبوي (صور)

كل الوطن - فريق التحرير29 أبريل 2022آخر تحديث : الجمعة 29 أبريل 2022 - 7:57 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
رئيس الوزراء الباكستاني الجديد يصل إلى المدينة المنورة بالسعودية لزيارة المسجد النبوي (صور)

كل الوطن – فريق التحرير: وصل رئيس الوزراء الباكستاني الجديد، شهباز شريف، الخميس، إلى السعودية، وفق وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأوضحت “واس” أن محمد شبهاز شريف وصل إلى المدينة المنورة اليوم، لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه.
وأشارت إلى أنه “كان في استقبال شريف بمطار “الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي”، أمير منطقة المدينة المنورة، فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، وقائد منطقة المدينة المنورة، اللواء ركن فهد بن سعود الجهني، ومدير شرطة المنطقة، اللواء مظلي عبد الرحمن بن عبد الله المشحن، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله بري، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

المصدر: “واس”

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

على مدار الساعة

فيديوهات

الاخبار العاجلة