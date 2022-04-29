التحالف العربي: سنطلق سراح 163 أسيرا حوثيا

كل الوطن – فريق التحرير: أعلن التحالف العربي عزمه إطلاق سراح العشرات من الأسرى الحوثيين الذين شاركوا بالعمليات القتالية ضد أراضي المملكة السعودية.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف إن المبادرة تأتي لتثبيت الهدنة الحالية ودعم الجهود الرامية لإنهاء الأزمة اليمنية.