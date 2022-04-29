السعودية.. محمد عبده يثير الجدل بتصريحات عن “إرث” طلال مداح وأبوبكر سالم

كل الوطن – فريق التحرير: أثار الفنان السعودي، محمد عبده، جدلا بتصريحاته حول زميليه الراحلين، طلال مداح وأبو بكر سالم، إذ اعتبر أنهما لم يصنعا لنفسيهما “إرثا وطنيا” في الفن.

وقال محمد عبده أثناء ظهوره في برنامج تلفزيوني: “(طلال مداح وأبوبكر سالم) تركا إرثا غزليا لكن الإرث الوطني هو الذي يبقى، عد ماذا لديهما من الأغاني الوطنية”، حسب قوله.

هكذا علق محمد عبده على أغنيات لـ أبو بكر سالم و لـ طلال مداح.#مراحل_محمد_عبده#رمضان_عندنا

pic.twitter.com/GGRCcirM7I — قناة السعودية (@saudiatv) April 27, 2022

طلال مداح، رحمه الله، كان فنانا كله مشاعر وأحاسيس، يغني بقلبه وروحه قبل صوته، وابوبكر سالم، رحمه الله، كان فنان نخبة في كلماته والحانه واداءه، وليس كل أحد ينسجم معه. كان بإمكان فناننا القدير محمد عبده أن يترحم عليهما، ويمتنع عن الخوض في سيرتهما تقديرا لهما وكفى..#مراحل_محمد_عبده — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) April 27, 2022

إن كان لحن "وطني الحبيب" مسروقًا بالفعل كما ادّعى محمد عبده، فشكرًا لذاك "السارق" الوطني الشريف الذي بفضل سرقته الذكية ألبس تلك القصيدة أجمل لحن، وزينها بأعذب صوت ليقدم للوطن تلك الأغنية الوطنية الخالدة التي لم تخلد مثلها أغنية حتى سكنت في وجدان كل السعوديين.#مراحل_محمد_عبده — محمد الشيخ 🇸🇦 (@mhalshaikh) April 27, 2022

وأضاف الفنان تعليقا على أغنية “يا بلادي واصلي” ضاحكا: “هذا وكأنها لشخص يدفع سيارة معطلة… هذا ليس الوطن”، حد قوله.

وفي تعقيبه على أغنية “وطني الحبيب” للراحل طلال مداح، قال عبده إنها “مسروقة”، ودلل على ذلك بمقارنتها مع أغنية أخرى، وأضاف: “الفنان يجب أن يعطي أحسن ما لديه لوطنه.. وأنا أتحدث كناقد وكشخص عاش معهما المرحلة تلك وكنت أقول ذلك أمامهما”.

وأثارت هذه التصريحات ردود فعل غاضبة بين النشطاء في السعودية واليمن وبعض دول الخليج، حيث اعتبروا أن هذه التصريحات “مجحفة بحق فنانين عملاقين، كأبو بكر سالم وطلال مداح”.