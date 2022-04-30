  1. الرئيسية
  2. »
  3. دين ودنيا

تطييب وتبخير المسجد الحرام ليلة ختم القرآن بأفخر وأجود أنواع الطيب

كل الوطن - فريق التحرير30 أبريل 2022آخر تحديث : السبت 30 أبريل 2022 - 12:59 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
دين ودنيامحليات
تطييب وتبخير المسجد الحرام ليلة ختم القرآن بأفخر وأجود أنواع الطيب

كل الوطن – فريق التحرير: قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتطييب وتبخير المسجد الحرام بأفخر وأجود أنواع الطيب.

وكثفت إدارة الطيب والبخور التابعة للرئاسة جهودها خلال ليلة ختم القرآن الكريم، التي شهدت كثافة عالية من المعتمرين والمصلين، بحيث يجري تبخير كافة أرجاء المسجد الحرام ومصلياته على مدار الساعة.

أما تطييب الكعبة المشرفة فيتم بتولتين دهن عود فاخر لكل فرض، يتم البدء بالحجر الأسود والركن اليماني ثم الملتزم وباب الكعبة المشرفة.

وتأتي هذه الخدمات بتوجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، بتبخير المسجد الحرام على مدار الساعة في جميع المواقع، خدمة للحرمين الشريفين وقاصديهما.

المصدر: واس

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

على مدار الساعة

فيديوهات

الاخبار العاجلة