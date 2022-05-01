مؤسس أمازون يخسر 21 مليار دولار في ساعات

كل الوطن – فريق التحرير: تلقت شركة أمازون لطمة كبيرة عندما تعرضت أسهمها لأكبر هبوط منذ العام 2014، بينما خسر مالكها جيف بيزوس، أمس الجمعة 29 أفريل 2022 حوالي 21 مليار دولار من صافي ثروته، بحسب تقارير.

ووفقا للتقارير، فقد هبطت قيمة سهم أمازون أكثر من 13 بالمائة، بعد رد فعل المستثمرين على أضعف نمو تحققه الشركة خلال عقدين، إضافة إلى أنه كانت هناك تحذيرات من أن الشركة ربما تعاني من مزيد من التباطؤ في النمو، ووفقا لصحيفة التلغراف البريطانية.

ويعني هبوط أسهم الشركة، أمس الجمعة، أن جيف بيزوس خسر هذا العام حوالي 40 مليار دولار، لكن يبقى معه 152 مليار دولار.

يشار إلى أن بيزوس، مؤسس أمازون ورئيسها التنفيذي، يملك 9.8 بالمائة من أسهم الشركة، ما يجعله ثاني أثرى أثرياء العالم بعد إيلون ماسك.

*سكاي نيوز