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عبدالمجيد الجلاَّل: تخبط خليجي في التعاطي مع الشأن الإيراني

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 دقائقآخر تحديث : الأحد 1 مايو 2022 - 2:17 صباحًا
كل الوطن - فريق التحرير
كتاب وأقلام
عبدالمجيد الجلاَّل: تخبط خليجي في التعاطي مع الشأن الإيراني

كتبتُ أكثر من مرة عن ضرورة رسم استراتيجية خليجية متوازنة ، ومُتكاملة ، تجاه إيران ، ومشروعها الفوضوي في المنطقة ، تتضمن آلية مشتركة ، للتفاهم مع إيران في كل القضايا العالقة ، والمُلتبسة ، بين الجانبين ، كما تتضمن كذلك ، تحديد درجات التعاون السياسي والاقتصادي مع الدولة الإيرانية !
ويبدو الأمر أكثر إلحاحاً ، مع اقتراب عودة مجموعة 5+1 ، وإيران إلى الالتزام ببنود الاتفاق النووي ، بنسخته الجديدة ، التي لا تختلف كثيراً عن نسخة 2015 !
إذ ، في كلتا النسختين ، لم يتم الأخذ بالهواجس الخليجية ، والتي تتمحور، حول تدخلات إيران السافرة في شؤون المنطقة ، ومسألة الصواريخ الباليستية الإيرانية ، التي تُزود بها المنظمات والميليشيات الإرهابية بهدف خلق الفوضى في المنطقة ، وإشاعة عدم الاستقرار فيها !
كل ذلك ، يستلزم سرعة بناء هذه الاستراتيجية ، وإنهاء التخبط الخليجي ، الذي لا يعي تماماً ، خطورة المشروع الإيراني ، وتداعياته على دول الخليج خاصة ، إذ يتم التعاطي ، في الوقت الراهن ، مع الشأن الإيراني ، وفق حسابات ومصالح مُنفردة ، تتباين من دولة خليجية إلى أخرى ، بما لا يخدم العمل والأمن الخليجي المُشترك !
أكثر من ذلك ، التعاطي الراهن ، مع الشأن الإيراني ، يُضعف وحدة المصالح الخليجية ، ويُربك سياساتها الخارجية ، ولا يخدم سير المفاوضات السعودية الإيرانية الجارية اليوم برعاية عراقية ، بل يصب في مُحصّلته النهائية ، لصالح زيادة النفوذ الإيراني ، في الشأن الخليجي ، ما يُشكل تهديداً واضحاً ، كما قلتُ آنفاً ، للأمن الخليجي المُشترك ، وهو مالا نريده ولا نرغب فيه !
وعليه ، من المهم جداً ، في سياق العمل الخليجي المُشترك ، أن تتولى أمانة مجلس التعاون الخليجي ، مهمة صياغة الاستراتيجية الخليجية الموحدة ، لتكون الأداة الوحيدة التي تُبنى عليها ، كل سياسات دول الخليج ، وتوجهاتها تجاه إيران !
خلاصة القول ، المشروع الإيراني ، جِدُ خطير ، ويستهدف تمزيق دول المنطقة ، وإحلال الفوضى في ثناياها ، وعدم الاستقرار في كياناتها ، ومواجهة كل ذلك ، يستلزم إعداد استراتيجية مُتكاملة ، تتعاطى مع الشأن الإيراني من منطلقات قوية ، تُقلل كثيراً من مخاطر المشروع الفوضوي ، الذي تقوده إيران ، بل وتحتويه !

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