وزير الدفاع الكويتي: أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار الكويت

كل الوطن – فريق التحرير: أكد وزير الدفاع الكويتي الشيخ طلال الخالد أن أمن السعودية واستقرارها جزء لا يتجزأ من أمن بلاده، معربا عن فخره بتضحيات جنود بلاده إلى جانب الجيش .

وقال الخالد في اتصال هاتفي مع آمر قوة الواجب الكويتية “بدر” المشاركة في عملية “إعادة الأمل” بالسعودية إن “ما يقوم به منتسبو الجيش الكويتي من مهام وواجبات وتضحيات وبطولات إلى جانب الأشقاء في القوات المسلحة السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي محل فخر واعتزاز لدى كل مواطن كويتي”.

وأكد أن “أمن المملكة واستقرارها جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار دولة الكويت وأن مشاركة القوات الكويتية تأتي ترسيخا وترجمة لمفهوم العمل الجماعي وتأكيدا على عمق روابط الأخوة والمصير المشترك بين دول مجلس التعاون”.

وشدد على أن “القيادة الحكيمة تولي جل حرصها واهتمامها ومتابعتها لمنتسبي الجيش الكويتي الذين يشاركون الأشقاء في المملكة في هذه العلميات استكمالا لدورهم التاريخي الذي كان دائما وأبدا سباقا في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لإخوانه بالقوات المسلحة في دول مجلس التعاون والدول العربية والدفاع عن أمن وسلامة واستقرار منطقتنا”.

وأعرب عن “خالص تقديره وامتنانه لجهود وتضحيات (حماة الوطن) التي سيسجلها التاريخ بأحرف من نور في صفحات مشاركات الجيش الكويتي المشرفة سائلا المولى عز وجل التوفيق والنجاح لقواتنا في إتمام مهامها وأداء واجبها الوطني على الوجه الأكمل”.

المصدر: “القبس”