تقرير يرصد ارتفاعات البورصات الخليجية وقيمة المتداول فيها

كل الوطن – فريق التحرير: كشفت صحيفة “الاقتصادية” أن الأسهم الكويتية والسعودية تصدرت ارتفاعات البورصات الخليجية منذ مطلع العام الجاري (4 أشهر)، بارتفاع 21.9 و21.7% لمؤشري السوقين على التوالي.

وفي تقرير استند إلى بيانات المواقع الرسمية للبورصات الخليجية رصدته وحدة التقارير فيها، أوضحت “الاقتصادية” أن “السيولة أو قيمة المتداول في البورصات الخليجية منذ مطلع العام بلغت نحو 237.5 مليار دولار، فيما 82.1% منها ما تم تداولها في السوق السعودية، بنحو 195 مليار دولار (732.1 مليار ريال)”.

وأضاف التقرير أن “القيمة السوقية لأسواق الخليج بلغت 4.44 تريليون دولار بنهاية التداولات قبل عيد الفطر، 74.9% منها للسوق السعودية”، لافتا إلى أنه “نظرا للارتفاع الكبير الذي شهدته الأسهم السعودية، وهي أكبر البورصات الخليجية والعربية والشرق أوسطية من حيث القيمة السوقية، ارتفعت قيمتها بنحو 656.6 مليار دولار (2.46 تريليون ريال) منذ مطلع العام، حيث كانت 2.67 تريليون دولار (10.01 تريليون ريال) في نهاية 2021، فيما قفزت إلى 3.33 تريليون دولار (12.47 تريليون ريال) بنهاية أبريل الماضي”.

وأشارت “الاقتصادية” إلى أن “البورصات الخليجية تشهد ارتفاعات كبيرة، مستفيدة من ارتفاعات أسعار النفط مصدر الدخل الرئيس لدول مجلس التعاون الخليجي، متجاوزا 100 دولار للبرميل، بجانب استفادتها من الاستثمارات الأجنبية المتدفقة عليها هذا العام وزيادة وزنها في مؤشرات الأسواق العالمية”.

وفي تطرقه إلى أداء المؤشرات، كشف تقرير “الاقتصادية” أن المؤشر الكويتي تصدر الارتفاعات بـ21.9%، ثم السعودي 21.7%، وأبوظبي 18.8%، وقطر 16.9%، ودبي 16.4%، والبحرين 14.4%، وعمان 0.7%”.

وحول توزيع القيمة السوقية، أوضحت “الاقتصادية” في تقريرها أن “السوق السعودية تصدرت القيمة السوقية بـ3.33 تريليون دولار، فيما تشكل 74.9% من الإجمالي، ثم أبو ظبي 528.1 مليار دولار (11.9%)، وقطر 208 مليارات دولار(4.7%)، ورابعا بورصة دبي بقيمة سوقية 160.6 مليار دولار، تشكل 3.6% من الإجمالي في الأسواق الخليجية، ثم الكويت 125.1 مليار دولار (2.8%)، وعمان 57.6 دولار (1.3%)، والبحرين 32.6 دولار (0.7%).

أما عن توزيع السيولة، ذكر التقرير أن “السوق السعودية تصدرت قيمة التداول في الأسواق الخليجية منذ مطلع العام بـ195 مليار دولار تشكل 82.1% من الإجمالي، ثم قطر 15.2 مليار دولار (6.4 %)، والكويت 21.1 مليار دولار (5.1%)، ورابعا بورصة دبي بسيولة 8.1 مليار دولار، تشكل 3.4% من الإجمالي في الأسواق الخليجية، ثم أب وظبي 6 مليارات دولار (2.5%)، وعمان 945 مليون دولار (0.4%)، والبحرين 202 مليون دولار (0.1%)”.

المصدر: “الاقتصادية”