طريقة “معايدة” الأمير محمد بن سلمان لوالده الملك سلمان تثير تفاعلا بمواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: نتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر “معايدة” سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لوالده خادم الحرمين الشريفين الملك سمان بن عبد العزيز.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية نقطع الفيديو، حيث يظهر ولي العهد منحنيا أمام والده ليقبل يده، تعبيرا عن الاحترام له، بعد نزول الملك من سيارته في أول أيام العيد، فيما عبر الرواد عن تأثرهم بهذه “المعايدة”.

وفي “تويتر”، نشر حساب باسم “محمد بن سلمان بن عبد العزيز (Informal)”، وهو حساب مختص بأخبار الأمير محمد بن سلمان، مقطع الفيديو نقلا عن قناة الإخبارية السعودية الرسمية، قائلا: “معايدة ولي العهد لوالدنا الملك سلمان”.