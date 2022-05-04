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تركي آل الشيخ يعلن غيابه عن حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي لفترة ويكشف عن السبب

كل الوطن - فريق التحرير4 مايو 2022آخر تحديث : الأربعاء 4 مايو 2022 - 12:17 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
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تركي آل الشيخ يعلن غيابه عن حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي لفترة ويكشف عن السبب

كل الوطن – فريق التحرير: أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، امس الثلاثاء، أنه سيبتعد عن حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، كاشفا عن السبب.

وعلى حسابه في “تويتر”، قال تركي آل الشيخ: “حبايبي الغاليين..سأغيب عن حساباتي في السوشل ميديا لمدة أسبوعين للراحة..نراكم بعدها إن شاء الله”.

وكان تركي آل الشيخ قد أعلن في وقت سابق عن بدء “مسابقة أبو ناصر” التي أطلقها بمناسبة شهر رمضان المبارك.

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