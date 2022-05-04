شاهد.. تكدس الركاب في مطار سعودي وإلغاء الرحلات يثير غضبا

كل الوطن – فريق التحرير: قالت وسائل إعلام سعودية إنه تم وضع نقاط أمنية في مداخل مطار الملك عبد العزيز بجدة لمنع غير المسافرين من دخول المطار.

ويأتي ذلك إثر تكدس عدد كبر من الركاب في الصالة الشمالية لمطار الملك عبد العزيز، في ظل عدم وجود موظفين، وفقا لما ذكره عدد من المسافرين في المطار.

وتذمر الكثير من المسافرين حيال ما حدث، مؤكدين أن سوء الخدمة في هذا المطار لا تزال مشكلة قائمة، على الرغم من بناء المطار الجديد.

وقال المسافرون إن هذا التكدس في المطار يشوه الجهود المبذولة، ولا بد من قرارات حازمة للتصدي لمثل هذه المشاكل.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة، المهندس ريان طربزوني، لقناة “الإخبارية” السعودية، إن هناك 3 تحديات أساسية تمت مواجهتها، بعد الكثير من شكاوى المسافرين بشأن إلغاء رحلاتهم بمطار الملك عبد العزيز.

فيديو | الرئيس التنفيذي لشركة مطارات #جدة م. ريان طربزوني:

تم الاستعانة بخبرات عالمية لمواجهة التحديات التي تعرض لها مطار الملك عبدالعزيز الدولي #نشرة_النهار#الإخباريةpic.twitter.com/go2yiDe0PC — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 3, 2022

وأضاف أن التحدي الأول تمثل في تأخر الأمتعة وعدم وصولها، وتأخر الرحلات الجوية، موضحا أن ذلك بسبب عودة الطيران عالميا بشكل قوي وبوتيرة متسارعة مع دخول موسم العمرة.

وأشار إلى أنه تمت الاستعانة بخبرات عالمية لمواجهة تلك التحديات، والاستخدام الأمثل لجميع الصالات الموجودة بالمطار، وبكامل الكفاءات المتوفرة.

نحن لا نتحدث عن #مطار_الملك_عبدالعزيز

نحن نتحدث عن سمعة بلد ، صرفنا الكثير

لنكون الأفضل ، البلد لا يستحق هذا العقوق

البلد لا يليق به هذا الفساد !

حاسبوهم واحد واحد لابارك الله فيهم

فشلتونا ! pic.twitter.com/QSNm22Fw4d — بلقيـس بريدة (@Balqes75) May 4, 2022

كما أشار إلى صدور أمر سام بالاستعانة بخبرات عالمية لهذا الصرح الكبير، إضافة إلى توعية المسافرين بشأن الأمتعة الخاصة بهم، والتنسيق بين الشركات الوطنية العاملة في المطار، والعمل على رجوعها بالكفاءة التشغيلية الكاملة.