مصر. الأشعة تكشف محاولة تهريب أثر “يهودي” على الخطوط السعودية (صورة)

كل الوطن – فريق التحرير: تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولي في مصر من ضبط “راكب أجنبي من أصل عربي بحوزته صحائف معدنية أثرية يهودية”.

جاء ذلك أثناء “إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط السعودية القادمة من جدة استوقف مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية”.

وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة “تلاحظ وجود كثافات معتمة، وبالتفتيش تبين وجود صحائف معدنية وتمثال لفارس يمتطي جواد”.

وبعرض المضبوطات تبين أن “التمثال لا يخضع لقوانين حماية الآثار، بينما تخضع خمس صحائف معدنية قابلة للطي لمخطوطات يهودية أثرية لبند الآثار”.

وحرر مدير الجمارك محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض والذي أحال المسافر للنيابة المختصة.

المصدر: أخبار اليوم