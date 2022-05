المتحدث باسم السفارة السعودية بأمريكا يُعلق على “صراخ” بن سلمان على مستشار بايدن للأمن القومي

كل الوطن – فريق التحرير: رد المتحدث باسم السفارة السعودية بأمريكا فهد ناظر، على تقارير حول “صراخ” ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، بشأن زيادة إنتاج النفط.

Contrary to some media reports, #Saudi-US relations are on solid ground. I discuss bilateral relations and the latest developments in #Yemen during an interview with Maine radio.https://t.co/5YqKBWF3jo

— Fahad Nazer فهد ناظر (@KSAEmbassySpox) May 4, 2022