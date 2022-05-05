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المتحدث باسم السفارة السعودية بأمريكا يُعلق على “صراخ” بن سلمان على مستشار بايدن للأمن القومي

كل الوطن - فريق التحرير5 مايو 2022آخر تحديث : الخميس 5 مايو 2022 - 2:44 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
المتحدث باسم السفارة السعودية بأمريكا يُعلق على “صراخ” بن سلمان على مستشار بايدن للأمن القومي

كل الوطن – فريق التحرير: رد المتحدث باسم السفارة السعودية بأمريكا فهد ناظر، على تقارير حول “صراخ” ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، بشأن زيادة إنتاج النفط.

وخلال لقاء إذاعي “بودكاست” سئل الناظر: “انتشرت تقارير بوسائل الإعلام الأمريكية والدولية أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان التقى بولي العهد السعودي ودخلا في جدال وولي العهد صرخ به وقال لن ننتج المزيد من النفط، ما هو ردك على ذلك؟”.

أجاب ناظر في مقطع صوتي نشره عبر حسابه على “تويتر” قائلا: “على عكس التقارير فإن العلاقات قائمة وممتدة وتبقى قوية وهناك تواصل يومي تقريبا بين مسؤولين سعوديين ونظرائهم الأمريكيين وهناك تنسيق وثيق على قائمة طويلة من المسائل بما فيها الأمن والدفاع ومكافحة الإرهاب وتقوية التعاون الاقتصادي والاستثمار بين بلدينا”.

وأضاف: “نعمل بشكل وثيق معا حول مسائل الطاقة والمناخ، وعليه فإن الدولتين تنسقان بصورة وثيقة حول عدد من القضايا بما فيها اليمن وببساطة هذه التقارير ليست صحيحة”.

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