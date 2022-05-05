السعوديون أعلى شعوب العالم ثقة بتوجهات الدولة الاقتصادية

كل الوطن – فريق التحرير: مع دخول رؤية 2030 عامها السادس، سجّلت المملكة العربية السعودية، أعلى مستويات الثقة في توجهاتها الاقتصادية، متفوقةً بذلك على العديد من الدول الصناعية الكبرى؛ مثل الولايات المتحدة الأميركية والهند وألمانيا واليابان وبريطانيا وفرنسا، وذلك طبقًا لاستبيان أجرته شركة الأبحاث العالمية أبسوس (Ipsos) في الفترة ما بين 25 مارس و3 أبريل من العام الجاري 2022.

وتأتي نتائج شركة Ipsos التي تُعد ثالث أكبر وكالات الأبحاث في العالم، تأكيدًا لثقة السعوديين بمشروع رؤية 2030، وما حملته من إصلاحات هيكلية في بُنية الاقتصاد السعودي وسوق العمل وأنظمة الاستثمار واستحداث وسن التشريعات الداعمة لكل ذلك مدعومةً بحرب قوية ضد الفساد وتجفيف منابعه، وهو ما أدى إلى تنويع مصادر الدخل وتنمية الفرص الاستثمارية وخلق الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات، وهو ما انعكس على تعزيز مستويات جودة الحياة لمواطني المملكة العربية السعودية والمقيمين على أراضيها والزائرين لها.

في صدارة الدول

وحلت المملكة العربية السعودية في صدارة الدول التي شملها مؤشرIpsos والذي يُركز على العديد من الموضوعات الاجتماعية والسياسية الهامة في 27 دولة حول العالم، حيث جاءت المملكة أولًا بنسبة 92% يرون بأنها تسير في الاتجاه الصحيح، بتفوق يزيد على 57 نقطة عن المُعدل العام العالمي الذي يُقدر بـ35%، وبتفوق يزيد على 18 نقطة عن أقرب منافسيها الهند التي حلت ثانيًا من حيث الترتيب.

وبالمقارنة بين الدول الـ27 في أهم خمسة مواضيع (التضخم، الفقر وعدم المساواة الاجتماعية، البطالة، الجرائم والعنف، الاقتصاد والفساد السياسي)، انعكست ثقة المواطنين السعوديين بالإجراءات والأنظمة الحكومية بشكل واضح، حيث عبّروا عن أقل نسبة قلق فيما يخص التضخم بـ10% فقط، بينما كان معدل القلق العالمي العام تجاه هذه المشكلة 32%، وكذا الحال في موضوع البطالة، حيث عبّر السعوديون بأقل نسبة قلق من هذا الملف بواقع 15% فقط، كأقل نسبة بين جميع الدول التي شملها مؤشر شركة الأبحاث العالميةIpsos، بفارق 16 نقطة عن المعدل العالمي الذي يُقدر بـ31%.

الأعلى ثقة

وبينما كان السعوديون الأعلى ثقة في دولتهم، وأنها تسير في الاتجاه الصحيح بنسبة 92%، جاءت دول صناعية كبرى في النصف الأدنى من المؤشر تحت 50% على النحو التالي: ألمانيا (46%)، اليابان (39%)، أميركا (34%) بريطانيا (34%) وفرنسا (32%).

وتأتي نتائج الثقة المتنامية في سياسات المملكة الاقتصادية، امتدادًا لنتائج سابقة، حققتها خلال العامين الماضيين على التوالي، في مؤشر إيدلمان للثقة، حيث احتلت العام الماضي 2021 صدارة المؤشر الذي يغطي 28 دولة حول العالم، حيث ارتفعت مستويات الثقة في أداء حكومة المملكة من 78% في يناير 2020 إلى 82% يناير 2021، مضيفةً إلى رصيدها 4 نقاط مئوية أهلتها لتكون في صدارة الدول التي شملها المؤشر كأعلى حكومة في العالم ثقة في أدائها.