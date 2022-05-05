طريقة اصطفاف أمراء سعوديين ومحمد بن سلمان في صلاة العيد تثير تفاعلا (صورة) حب

كل الوطن – فريق التحرير: انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، صورة لبعض الأمراء السعوديين، من ضمنهم ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، خلال صلاة العيد، وطريقة اصطفافهم، ما أثار تفاعلا.

التقاليد الملكية عند أسرة ال سعود حفظهم الله قائمة على مبدأ إحترام الأصغر للأكبر

سمو ولي العهد يقدم من هو أكبر سنا رغم إنه أعلى منصب منهم. الأمير عبدالاله بن عبد العزيز هو عم الأمير خالد الفيصل و عم ولي العهد الامير محمد بن سلمان. pic.twitter.com/T0L4Ks2k9y — قاصد رضاكم/ karim (@krim237) May 4, 2022

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الصورة، حيث ظهر فيها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وهو يقف خلف أمير مكة، خالد الفيصل، وعمه، الأمير عبد الإله بن عبدالعزيز، في حين وقف خلفه الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف.

وحول طريقة الاصطفاف، أرجع العديد من رواد مواقع التواصل أن ذلك يعود تقاليد عشائرية متعارف عليها في السعودية، فيما قال البعض الآخر إن وقوف الأمير محمد بن سلمان خلف أميرين أكبر منه سنا، هو من ضمن تقاليد العائلة الملكية.