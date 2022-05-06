مصر.. الأمن يرد على فيديو الضابط والمواطن المثير للجدل

كل الوطن – فريق التحرير: نفى مصدر أمني في وزارة الداخلية المصرية صحة فيديو متداول يظهر خلاله أحد الأشخاص يدعي أنه ملازم شرطة يعتدي بالضرب على أحد المواطنين وتقييده ووضعه داخل صندوق سيارة.

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وأكد المصدر أن: “ما تم تناوله في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلًا، ويأتي ضمن محاولات الجماعة الإرهابية لنشر الشائعات والأكاذيب في أوساط الرأي العام”.

وتبين أن مقطع الفيديو المشار إليه مفبرك ولا يوجد ضابط شرطة يحمل الاسم المشار إليه بمقطع الفيديو، وجار استكمال فحص السيارة المشار إليها.

المصدر: القاهرة 24