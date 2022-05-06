سفير كازاخستان في مصر يحذف منشورا بعد توبيخه من رئيس البلاد

كل الوطن – فريق التحرير: حذف سفير كازاخستان لدى مصر خيرت لاما شريف، منشورا كان قد نشره على صفحته في “فيسبوك” بعد تعرضه للتوبيخ من قبل رئيس بلاده.

ونشر الدبلوماسي، يوم الأربعاء، منشورا على صفحته على “فيسبوك” اقترح فيه “التخلص من الأسماء المثيرة للجدل لعصر الاتحاد السوفيتي وروسيا القيصرية”، وإعادة اسم أستانا إلى العاصمة، وإعادة تسمية جمهورية كازاخستان إلى دولة كازاخستان.

ووبخ الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف اليوم الجمعة السفير لعدم امتثاله لإحدى نقاط الميثاق الأخلاقي لموظفي الخدمة المدنية.

وجاء في قناة “تليغرام” الرسمية لرئيس الدولة أن الرئيس الكازاخستاني وجه “توبيخا” للسفير فوق العادة والمفوض الكازاخستاني لدى جمهورية مصر العربية، خيرت لاما شريف، بسبب “عدم الامتثال لمتطلبات الفقرة 9 من مدونة أخلاقيات موظفي الخدمة المدنية في كازاخستان”.

وفقا لهذه الفقرة “لا ينبغي لموظفي الخدمة المدنية التعبير علنا عن آرائهم بشأن قضايا سياسة الدولة والأنشطة الرسمية، إذا كانت لا تتوافق مع التوجيهات الرئيسية لسياسة الدولة، وتكشف عن معلومات رسمية لا يسمح بنشرها على الملأ وتحتوي على معلومات غير أخلاقية تصريحات موجهة إلى مسؤولي الدولة، وهيئات الإدارة العامة، وغيرهم من الموظفين العموميين “.