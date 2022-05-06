  1. الرئيسية
  2. »
  3. عربي ودولي

التحالف العربي يعلن مغادرة أولى طائرات نقل الأسرى الحوثيين إلى اليمن

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : الجمعة 6 مايو 2022 - 5:12 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
التحالف العربي يعلن مغادرة أولى طائرات نقل الأسرى الحوثيين إلى اليمن

كل الوطن – فريق التحرير: أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، مغادرة أولى طائرات نقل الأسرى الحوثيين إلى اليمن.

وأوضح المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، أن مغادرة الطائرة الأولى التي تنقل الأسرى الحوثيين إلى اليمن تأتي ضمن المبادرة السعودية الإنسانية.

وأصاف: “3 مراحل لنقل الأسرى جوا إلى صنعاء وعدن ستكتمل اليوم”.

ومن المقرر أن تتم عملية نقل الأسرى الحوثيين البالغ عددهم 117 بواسطة طائرة خاصة للجنة الدولية للصليب الأحمر، بموجب مبادرة إنسانية للتحالف العربي، وتشمل 163 أسيرا.

ومن بين الأسرى الحوثيين نحو 9 أسرى من جنسيات صومالية وإثيوبية سيتم تسليمهم إلى دولهم، فضلا عن حالات إنسانية سوف يتم الإفراج عنها بإشراف الصليب الأحمر الدولي.

المصدر: “سبق”

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

على مدار الساعة

فيديوهات

الاخبار العاجلة