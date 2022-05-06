نزهة أسرية تنقلب لمأتم.. أسد يهاجم طفلة بحديقة حيوان في السودان

كل الوطن – فريق التحرير: عاشت أسرة سودانية نهاراً مأساوياً أمس الخميس بعدأن قتل حيوان مفترس ابنتهم غدراً أثناء تنزههم في حديقة حيوان تابعة لشرطة حماية الحياة البرية بمدينة الدندر بولاية سنار التي تبعد 400 كلم جنوب العاصمة السودانية الخرطوم تقريباً.

وقالت مصادر موثوقة لـ”العربية.نت” و”الحدث.نت” إن الطفلة 10 أعوام رافقت أسرتها التي تسكن مدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق لقضاء عطلة عيد الفطر بالدندر، وذهبوا إلى الحديقة للتنزه قبل العودة إلى ديارهم مرة أخرى.

غير أن الأقدار كانت ترسم طريقاً مغايراً حيث غافل الأسد حراس الحديقة، وهاجم الطفلة بشراسة بعدما أدخلت رأسها إلى عرينه بدافع الفضول، مما سبب لها إصابات مميتة، وحاول والداها سحبها، لكن بلا جدوى. وحاول أحد أقرباء الطفلة مقاومة الأسد الهائج بشجاعة وتمكن من المساك بالطفلة من براثنه قبل سحبها نحوه.

وحاول ذوو الطفلة إسعافها بالإسراع إلى المستشفى، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة قبل وصولها إليه. فيما نجت أختها من براثن الأسد بجروح طفيفة.

ولفتت الحادثة المأساوية الانتباه إلى ضرورة تبني إجراءات أكثر صرامة لتأمين زوار حدائق الحيوان ضد هجمات الحيوانات المفترسة.