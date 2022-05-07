السعودية.. سقوط أعمدة كهربائية وإشارات مرور بسبب الرياح في الأحساء

كل الوطن – فريق التحرير: تسببت الرياح العاتية التي شهدتها منطقة الأحساء بالمملكة العربية السعودية بسقوط أعمدة كهربائية وإشارات المرور، وسط تفاعل بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

فيديو | مراسلة #الإخبارية لطيفة العويض: لا يوجد أي خسائر بشرية بعد سقوط أعمدة كهربائية وإشارات المرورية بسبب الرياح التي شهدتها #الأحساءpic.twitter.com/YnIc9KPMgB — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 7, 2022

ونشرت قناة الإخبارية السعودية الحكومية مقطع فيديو من آثار الرياح ذاكرة في تقرير أن “الجهات المعنية وجدت في الموقع وقامت بما يلزم..”

وكالة الخدمات ممثلة في الإدارة العامة للنطافة تباشر أعمالها في الكنس اليدوي لما خلقته موجة الغبار التي اجتاحت الأحساء. #أمانة_الأحساء@saudimomrapic.twitter.com/Ly2LYBWw3x — أمانة الأحساء (@alhasamunicipal) May 7, 2022

ونشرت أمانة منطقة الأحساء صورا من آثار الغبار والرمال وعمليات الاستجابة لها بتغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

وكالة الخدمات ممثلة في الإدارة العامة للنطافة تباشر أعمالها في الكنس اليدوي لما خلقته موجة الغبار التي اجتاحت الأحساء. #أمانة_الأحساء@saudimomrapic.twitter.com/rSdcRLn4I1 — أمانة الأحساء (@alhasamunicipal) May 7, 2022

وقالت الأمانة في تعليق على الصور: “وكالة الخدمات ممثلة في الإدارة العامة للنظاقة تباشر أعمالها في الكنس اليدوي لما خلقته موجة الغبار التي اجتاحت الأحساء”.