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اعتبارا من يوم غد الأحد.. هذه المهن ستصبح حكرا على المواطنين في السعودية

كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : السبت 7 مايو 2022 - 10:38 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
محليات
اعتبارا من يوم غد الأحد.. هذه المهن ستصبح حكرا على المواطنين في السعودية

كل الوطن – فريق التحرير: يدخل يوم غد الأحد، قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بقصر العمل على السعوديين في مهن عدة حيز التنفيذ، في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت صحيفة “عكاظ” أن “هذا القرار يأتي تنفيذا لقرار صدر في شهر أكتوبر الماضي بقصر العمل في هذه المهن في منشآت القطاع الخاص على السعوديين، مع تحديد حد أدنى للأجور في مهنتي الترجمة وأمناء المخزون يبلغ 5000 ريال، حيث سيوفر هذا القرار 20 ألف وظيفة للمواطنين والمواطنات”.

وأشارت “عكاظ” إلى أن هذا القرار يأتي استمرارا لجهود الوزارة في توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين من الجنسين، وفي توسيع دائرة مشاركتهم في سوق العمل، إذ أن العمل سيقتصر على السعوديين في المهن الآتية: ”

– السكرتارية.

– الترجمة.

– أمناء المخزون.

– إدخال البيانات”.

المصدر: “عكاظ”

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