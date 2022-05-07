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مصر.. مقتل ضابط و10 جنود في هجوم إرهابي على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق قناة السويس

كل الوطن - فريق التحرير7 مايو 2022آخر تحديث : السبت 7 مايو 2022 - 11:38 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
مصر.. مقتل ضابط و10 جنود في هجوم إرهابي على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق قناة السويس

كل الوطن – فريق التحرير: أحبطت القوات المصرية يوم السبت هجوما إرهابيا على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق القناة، فيما أسفرت المواجهة المسلحة عن مقتل ضابط و10 جنود وإصابة آخرين.

وقال المتحدث باسم القوات المصرية إن مجموعة من العناصر التكفيرية نفذت هجوما على نقطة رفع مياه شرق القناة وتم الإشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة.

وأضاف أن المواجهة المسلحة أسفرت عن مقتل ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد.

وصرح بأنه يتم مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء.

وأكدت القوات المسلحة استمرار جهودها فى القضاء على الإرهاب وإقتلاع جذوره.

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