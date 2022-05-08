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تجربة لا تنسى في “جدة جنغل”.. أكبر حديقة حيوان بالمملكة تعد بالمفاجآت

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 ساعاتآخر تحديث : الأحد 8 مايو 2022 - 12:23 صباحًا
كل الوطن - فريق التحرير
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تجربة لا تنسى في “جدة جنغل”.. أكبر حديقة حيوان بالمملكة تعد بالمفاجآت

كل الوطن – فريق التحرير: تستقبل منطقة “جدة جنغل” زوار “موسم جدة 2022″، الثلاثاء المقبل، بالعديد من المفاجآت والتجارب المشوقة، في أكبر حديقة حيوانات في المملكة تمتد مساحتها إلى 600 متر.

وتحتوي “جدة جنغل” على أكثر من 1000 نوع من الحيوانات البرية من بينها حيوانات تتجاوز أعمارها الـ150 عامًا، وما يزيد على 200 نوع من الطيور النادرة في منطقة مغلقة على مساحة 8 آلاف متر.

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وتتيح “جدة جنغل” لزوارها التفاعل مع الحيوانات في تجربة مشوقة، والاستمتاع بالألعاب المختلفة، وتجربة الغابة لأول مرة في الشرق الأوسط، التي تمكن الزائر من اكتشاف الغابة مرورًا بمجموعة من الحيوانات البرية التي تم استقطابها من موطنها الأصلي، والعديد من العروض الحية الأخرى.

كما تشهد المنطقة التي تتميز بالطابع الأفريقي الفريد، ومحاكاتها للأدغال الطبيعية؛ إقامة ورش ترفيهية للأطفال، وتوفير مناطق ألعاب، ومغامرات، ومطاعم ومسرح لإقامة العروض اليومية للزوار؛ حيث تم تصميم “جدة جنغل” بألوان الأدغال الاستوائية المستوحاة من البيئة الأفريقية ليعيش الزائر تجربة لا تنسى من المتعة والترفيه في أحضان الطبيعة.

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