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أميركي يوثق معالم السعودية الجمالية بأكثر من 100 فيديو على يوتيوب

كل الوطن - فريق التحرير8 مايو 2022آخر تحديث : الأحد 8 مايو 2022 - 12:14 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
محليات
أميركي يوثق معالم السعودية الجمالية بأكثر من 100 فيديو على يوتيوب

كل الوطن – فريق التحرير: في رحلة مغامرات توثيقية استطاع الأميركي ديل شانون أن ينقل أكبر قدر من المعلومات عبر أكثر من 100 مقطع على قناته في اليوتيوب ليوثق أهم جماليات الطبيعة والآثار في المملكة امتدت لأكثر من 20 ألف كلم عبر القناة التي حملت عنوان
Best “Saudi ArabiaAdventure channel Trailer.

والتي اعتبرها مغامرة ملحمية يومية، وظهر الأميركي ديل شانون في رحلات مع زوجته وابنه عبر العديد من المواقع, ومن أهمها تبوك وساحل البحر الأحمر إلى أدغال الجنوب السرية، والمحميات ليقدم مغامرات يومية مع عائلته البرية التي تبارك السفر والترحال عبر فيافي وقفار المملكة من البحار السحرية والكثبان الرملية والبراكين البيضاء والكثبان الرملية السوداء، وتاريخ العصور القديمة وحضارات آلاف السنين، والكهوف التي تنتظر من يكتشفها.

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المصدر: العربية نت

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