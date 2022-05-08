السعودية : لن يسمح لأصحاب تأشيرة الزيارة العائلية بالحصول على تصريح الحج

كل الوطن – فريق التحرير: أكّدت وزارة الحج والعمرة عدم إمكانية أداء مناسك الحج إلا لمَن يحمل تأشيرة مخصّصة لذلك أو يقيم إقامة نظامية داخل المملكة العربية السعودية، موضحةً أنه لا يسمح لأصحاب تأشيرة الزيارة العائلية، بالحصول على تصريح الحج.

وقالت الوزارة: الإجراءات والتنظيمات المتعلقة بحج 1443هـ كافة، سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية الخاصة بالوزارة وفق صحيفة سبق.

جاء ذلك رداً على استفسارات حول أحقية الحصول على تصريح حج لأصحاب تأشيرة الزيارة العائلية.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد قالت عبر حسابها إنّ إعلان إجراءات التقديم من داخل المملكة لحج عام 1443هـ ستعلن قريباً، عبر موقع الوزارة الرسمي :

‏ودعت الوزارة عموم الراغبين في الحجّ من داخل المملكة؛ إلى عدم التعامل مع أيّ مواقع مشبوهة تروّج للحجّ، أو لخدمات التسجيل فيه.