مصر.. المشدد 3 سنوات لعصابة استغلت أطفالا في الزاوج العرفي من أجل المال

كل الوطن – فريق التحرير: حكمت محكمة جنايات القاهرة على عصابة استغلت أطفالا في الزاوج العرفي من أجل المال بالسجن المشدد 3 سنوات.

وجاء في أمر المحاكمة، أن المتهمين اتجروا بالبشر بأن استغلوا أطفال قصر، كانوا في حالة ضعف وحاجة شديدة للمال بقصد استغلالهم جنسيا للحصول على ربح مادي مساسا في حقهم في الحماية من الإتجار بهم من أجل الحصول على منفعة باستغلالهم في وقائع زواج قصر بعقود.

فيما قامت المتهمة الثانية باستقطاب المجني عليهم وإيوائهم مع المتهم الأول والاتفاق مع أحد الأشخاص عربي الجنسية علي موقع “فيسبوك”، على تزويجه إحدى المجني عليهم بمقابل مالي وقدره 30 ألف جنيه علي النحو المبين بالتحقيقات وكان ذلك بالخداع بقصد ارتكاب الدعارة.

المصدر: “اليوم السابع”