صحيفة تكشف تفاصيل جديدة عن السعودي التائه في المغرب

كل الوطن – فريق التحرير: كشفت صحيفة “عكاظ” تفاصيل جديدة بشأن الرجل الذي ظهر في مقطع الفيديو المتداول لمواطن سعودي تائه في المغرب.

ونقلت “عكاظ” عن شيخ قبيلة بني حسن في منطقة الباحة، مبارك بن منسي بن عصيدان، قوله إن الشاب السعودي المتداولة صورته عبر مقطع فيديو وثقه ناشطون مغاربة ينتسب لقرية الصغرة، التابعة لقبيلة بني حسن.

وأوضح شيخ القبيلة لـ”عكاظ” أن الشاب الظاهر في الفيديو “يعاني متاعب صحية ونفسية، وأن أخبار الشاب انقطعت منذ عام كونه غادر إلى المملكة المغربية، وأضاع أوراقه الثبوتية”.

وأكد أن “أسرة الشاب تواصلت مع عدد من المعارف السعوديين إثر نشر مقطع الفيديو، وتم الوصول إليه، ونقله لمنزل أحد المواطنين السعوديين”.

هذا وكشف عريفة قرية الصغرة، محمد أحمد أبو ستة، للصحيفة أن “عددا من قرابة الشاب وصلوا إليه ونقلوه معهم”، وأنه اليوم سيتم التواصل مع السفارة، لافتا إلى أن “سفر الشاب كان بعلم أسرته، التي بادرت بالتواصل فور وصول المقطع”.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجت بمقطع فيديو لشاب سعودي يعيش في شوارع المغرب، فقد كل ممتلكاته ولا يتذكر سوى اسمه.

المصدر: “عكاظ”