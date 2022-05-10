صورة حديثة لرئيس الاستخبارات السعودي الأسبق الأمير بندر بن سلطان مع أمير سعودي تثير تفاعلا (صورة)

كل الوطن – فريق التحرير: انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، صورة حديثة تجمع الأمير بندر بن سلطان، رئيس الاستخبارات الأسبق في المملكة، مع الأمير عبد الرحمن بن مساعد.

بندر بن سلطان شخصية وطنية ذات رؤية سياسية وتجربة ثرية، ولديه تأريخ من العمل الدبلوماسي الذي يستحق أن يروى ويستمع له. https://t.co/1Dsw9UmTzc — Hasan Almustafa (@halmustafa) May 8, 2022

ونشر الأمير عبد الرحمن بن مساعد صورة تجمعه مع الأمير بندر بن سلطان، معلقا عليها بالقول: “تشرفت الليلة بلقاء سيدي الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز.. الجلوس مع سموه والحديث مع قامة بقيمته وفكره وتأثيره وتاريخه المضيء والمنجز لبلاده أمر يدعو للفخر وفائدة عظيمة قل أن تجدها في وقتنا”.

هرما الثقافة والتاريخ ما أجمل النتائج….

💐💐💐💐💐💐💐💐 https://t.co/ElBEujX5ji — Mohamed Alshehri (@Alshehritv) May 8, 2022

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الصورة، حيث قال البعض معلقا: “بندر بن سلطان شخصية وطنية ذات رؤية سياسية وتجربة ثرية، ولديه تأريخ من العمل الدبلوماسي الذي يستحق أن يروى ويستمع له”، بينما علق آخر بالقول: “هرما الثقافة والتاريخ ما أجمل النتائج”.