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“شرطة جدة” تحدِّد هوية مقيم دعا لاجتماع زعم فيه وجود مشروع لتصحيح أوضاع مقيمين بالمملكة

كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الثلاثاء 10 مايو 2022 - 9:28 صباحًا
كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمحليات
“شرطة جدة” تحدِّد هوية مقيم دعا لاجتماع زعم فيه وجود مشروع لتصحيح أوضاع مقيمين بالمملكة

كل الوطن – فريق التحرير: صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن التحريات الأمنية أسفرت عن تحديد هوية شخص، مقيم من الجنسية اليمنية؛ ظهر في مقطع فيديو متحدثًا داخل قاعة احتفالات في محافظة جدة بدعوة وترتيب منه عن مشروع قادم لتصحيح أوضاع بعض المقيمين في المملكة -على حد زعمه-، وهي ادعاءات غير مبنية على أسس رسمية؛ لذا فقد أُوقف، واتُّخذت الإجراءات النظامية بحقه، وتمت إحالته إلى النيابة العامة

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