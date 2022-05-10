“شرطة جدة” تحدِّد هوية مقيم دعا لاجتماع زعم فيه وجود مشروع لتصحيح أوضاع مقيمين بالمملكة

كل الوطن – فريق التحرير: صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن التحريات الأمنية أسفرت عن تحديد هوية شخص، مقيم من الجنسية اليمنية؛ ظهر في مقطع فيديو متحدثًا داخل قاعة احتفالات في محافظة جدة بدعوة وترتيب منه عن مشروع قادم لتصحيح أوضاع بعض المقيمين في المملكة -على حد زعمه-، وهي ادعاءات غير مبنية على أسس رسمية؛ لذا فقد أُوقف، واتُّخذت الإجراءات النظامية بحقه، وتمت إحالته إلى النيابة العامة
“شرطة جدة” تحدِّد هوية مقيم دعا لاجتماع زعم فيه وجود مشروع لتصحيح أوضاع مقيمين بالمملكةصورة حديثة لرئيس الاستخبارات السعودي الأسبق الأمير بندر بن سلطان مع أمير سعودي تثير تفاعلا (صورة)ظاهرة فلكية نادرة شهدتها الدول العربية.. القمر يحجب نجم “ايتا الأسد”“250 وجهة مباشرة”.. السعودية تطلق “الاستراتيجية الوطنية للطيران” في “حدث دولي نوعي وفريد”السعودية.. بدء تنفيذ إجراءات العفو عن المحكومين في الحق العامرفضوا دية قدرها 105 ملايين ريال.. العفو عن متهم بالقتل لوجه الله في السعودية“العنز تسرح” تطيح بمسؤول سعودي من منصبهصحيفة تكشف تفاصيل جديدة عن السعودي التائه في المغربالجزائر.. السجن 3 سنوات لمواطن بتهمة الإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلممصر.. المشدد 3 سنوات لعصابة استغلت أطفالا في الزاوج العرفي من أجل المال