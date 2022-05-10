أجهزة الأمن المصرية تفك لغز مقتل ميكانيكي وقطع جزء حساس من جسده

كل الوطن – فريق التحرير: فكت أجهزة الامن المصرية غموض جريمة مقتل ميكانيكي وقطع جزء حساس من جسده بـ ” موس” وبه آثار خنق وتعذيب بالكهرباء، حيث تبين أن وراء ارتكاب الجريمة عشيقة المجني عليه وزوجها وأمكن ضبطهما.

وتبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة المصرية بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل الشقة محل سكنه بدائرة المركز ، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة شخص شهير بـ”شيكا” ميكانيكي وبه آثار خنق وتعذيب بالكهرباء ومقطوع جزء حساس من جسده ويقيم بمفرده وغير متزوج.

وأظهرت الكاميرات رجلاً وسيدة حال خروجهما من محل سكن المجني عليه وبعمل التحريات تبين أن المجني عليه يرتبط بعلاقة غير شرعية مع ربة منزل منذ 8 سنوات وينفق عليها وعلى طفلتها دون زواج ومنذ قرابة 3 سنوات تزوجت عشيقته بشاب وظلت علاقة المجني عليه بالسيدة مستمرة وكانت توهم زوجها بأنها لدى شقيقتها وتذهب إلى منزل المجني عليه لممارسة الرذيلة.

وفي الآونة الأخيرة حاولت العشيقة إنهاء تلك العلاقة ولكن المجني عليه رفض وهددها بفضح أمرها فاستعانت تلك السيدة بزوجها وأوهمته بتعرض المجني عليه لها وطلبه منها إقامة علاقة غير شرعية معها وأقنعت زوجها بقتله وفي سبيل ذلك قامت بالذهاب إلى منزل المجني عليه وصعد خلفها زوجها وقاما بقتل الميكانيكي وقطع جزء حساس من جسده بـ”موس”، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمة وزوجها واقتيادهما إلى ديوان المركز.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.