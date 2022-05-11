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فيديو يوثّقُ لحظة اغتيال الصحفية الفلسطينية شرين أبو عاقلة برصاص جيش الإحتلال الإسرائيلي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : الأربعاء 11 مايو 2022 - 12:37 مساءً
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