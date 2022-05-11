  1. الرئيسية
  2. »
  3. عربي ودولي

فيديو يوثّقُ لحظة اغتيال الصحفية الفلسطينية شرين أبو عاقلة برصاص جيش الإحتلال الإسرائيلي

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : الأربعاء 11 مايو 2022 - 12:37 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليفيديوهات
رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

على مدار الساعة

فيديوهات

الاخبار العاجلة