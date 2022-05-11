الرياض ترحب بقرار السلطات البريطانية الجديد إعفاء السعوديين من إجراءات التأشيرة

كل الوطن – فريق التحرير: رحبت السفارة السعودية في لندن بقرار السلطات البريطانية إعفاء مواطني المملكة من إجراءات التأشيرة والاكتفاء بالحصول على إعفاء الكتروني لدخول بريطانيا.

وعلى حسابها في “تويتر”، قالت السفارة السعودية في بريطانيا: “ترحب السفارة بقرار السلطات البريطانية إعفاء مواطني المملكة من إجراءات التأشيرة والاكتفاء بالحصول على إعفاء الكتروني لدخول المملكة المتحدة، متمنية مزيدًا من التقدّم والازدهار للبلدين الصديقين”.

وأضافت: “يمثل قرار السلطات البريطانية إعفاء مواطني المملكة من إجراءات التأشيرة والاكتفاء بالاعفاء الالكتروني خطوة هامة لتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، ويأتي ذلك تحقيقا لرغبة البلدين الصديقين في تحقيق مزيد من التعاون بينهما”.

هذا وأعلن السفير البريطاني لدى الرياض، نيل كرومبتون، أنه من بداية شهر يونيو المقبل من الممكن لأي موطن سعودي أن يقدم طلب تأشيرة “أونلاين”.

المصدر: RT