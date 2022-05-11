السفير السعودي يكشف تفاصيل دخول الشاب السعودي التائه إلى المغرب وحقيقة فقدانه الذاكرة (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: كشف السفير السعودي لدى الرباط، عبد الله الغريري، تفاصيل حول دخول الشاب السعودي التائه إلى المغرب، وحقيقة فقدانه الذاكرة.

وخلال مداخلة مع برنامج “ياهلا”، أوضح عبد الله الغريري قائلا: “في الحقيقة لما سألت والد الشاب عن خلفية تواجد ابنه للمغرب، أخبرني والد الشاب السعودي التائه أن ابنه سافر للمغرب للسياحة لمدة شهرين، وحسب ما فهمت منه أنه (الشاب) متقاعد..ليس لديه عمل، ولكن طالت مدة إقامته”.

السفير السعودي بالمغرب: الشاب السعودي "التائه في المغرب" دخل البلاد في رحلة سياحة، لكنه يبدو أنه عانى من مشاكل صحية #برنامج_ياهلا#روتانا_خليجيةpic.twitter.com/dxiyTyADPB — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 10, 2022

وتابع الغريري: “حسب إفادة والده..الشاب السعودي التائه أجبر على البقاء بسبب حالة الحجر على الأجواء في المغرب الذي تم في شهر ديسمبر ويناير الماضيين، واستمر بوجوده حتى بعد فتح الأجواء في فبراير الماضي”.

وتابع: “يبدو لي أن المواطن، إما عانى من بعض المشاكل الصحية، إلا أنه لم يلجأ إلى السفارة السعودية في المغرب للأسف، ولم يتصل علينا ولم يبلغنا أنه بحاجة للمساعدة، لأنه لو أبلغنا لتصرفنا بشكل سريع ومباشر وخففنا معاناته”.

وأضاف: “المواطن السعودي التائه لم يعاني من مشاكل صحية وذلك بعد الكشف عليه، وكان يتكلم بشكل طبيعي أثناء تواجده في السفارة ولكن ذاكرته لم تساعده”.

وحول فقدان الشاب الذاكرة، قال السفير السعودي موضحا: “في الحقيقة تشعر أنه هناك تشتت ذهني من ناحية دقة المعلومات، فأحيانا يتذكر أشياء ولا يتذكر أخرى..أعطانا أسماء لعائلته واتضح أنها حقيقة لأفراد العائلة”، لافتا إلى أن “المواطن كان يتواصل مع عائلته على فترات متقطعة”.