“أنا بنت القدس، وأحب أن أراها سعيدة” .. وداعا شيرين أبو عاقلة (فيديو)

“أنا بنت القدس، وأحب أن أراها سعيدة” … أخر لقاء كان مع الصحفية شيرين أبو عاقلة عند باب العامود في القدس المحتلة..
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