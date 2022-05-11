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“أنا بنت القدس، وأحب أن أراها سعيدة” .. وداعا شيرين أبو عاقلة (فيديو)

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 15 دقيقةآخر تحديث : الأربعاء 11 مايو 2022 - 9:13 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليفيديوهات
“أنا بنت القدس، وأحب أن أراها سعيدة” .. وداعا شيرين أبو عاقلة (فيديو)

“أنا بنت القدس، وأحب أن أراها سعيدة” … أخر لقاء كان مع الصحفية شيرين أبو عاقلة عند باب العامود في القدس المحتلة..

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