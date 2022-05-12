د. عبدالمجيد الجلاَّل: وأخيراً هيئة لتطوير الطائف والهدا والشفا!

صدر قبل أيامٍ عدة ، أمر ملكي ، بإنشاء هيئة عامة لتطوير محافظة الطائف، بمجلس إدارة يتم تعيينه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

ويعكس الأمر الملكي ، اهتمام القيادة السعودية ، بتنمية وتطوير مناطق المملكة ، خاصة ما يُعرف بمناطق الجذب السياحي ، في سياق تنويع مصادر الدخل ، أحد أبرز مُخرجات رؤية 2030 .

إذ تمتلك محافظة الطائف ، مقومات جذب سياحي عالية ، بما يجعلها مقصداً سياحياً في فصل الصيف ، للكثير من السعوديين والمقيمين وحتى الخليجيين ، حيث الأجواء الجميلة، والنسائم العليلة ، والسماء الزرقاء الصافية ، والليالي البديعة ، والحالمة ، فهي مُتعة للزوار والسُّمار ، القادمين إليها ، هرباً في الغالب من حرارة الصيف المرتفعة في بعض مناطق المملكة والدول المجاورة .

ومن أشهر وأجمل مصايف الطائف ما يُعرف بمناطق المرتفعات الجبلية ، ومنها ، منطقة الهدا، جهة الغرب، وتبعد عن الطائف بنحو” 20 كم “، ومنطقة الشفا، جهة الجنوب، وتبعد عنها بنحو ” 25 كم”.

إضافة إلى موقعها ، ومناخها المعتدل ، وطبيعتها المتميزة ، ومرافقها ، وحدائقها ، وبنيتها التحتية الجيدة ، اشتهرت الطائف بالرواشين والمشربيات والنوافذ الخشبية الجميلة، كما تزخر بالعديد من المعالم الحضارية والتاريخية والأثرية، التي تعكس القيمة الثقافية التاريخية العالية لهذه المدينة الموغلة في القدم، وإحدى أقدم المستوطنات البشرية في جزيرة العرب.

مدينة الطائف ، مدينة الرمان والعنب، والمشمش والتين الشوكي ومزارع الورد، وأشجار العرعر، تحتاج اليوم إلى تنمية سياحية شاملة تنقلها ، إلى مصاف المدن السياحية العالمية الأكثر إثارة وجمالاً في العالم !

وتحقيق هذه الميزة السياحية عالية الجودة ، يتطلب معالجة شاملة، لكل الصعوبات والمشكلات التي تحول دون تحقيقها !

من أبرز هذه الصعوبات والمشكلات ، معالجة مسألة الناقل الجوي ، إذ بوضعه الراهن، لا يمكنه استيعاب حجم الطلب الكلي على مقاعده المتاحة حتى في الأحوال الاعتيادية ، ناهيك بمواسم الإجازات والعطلات !

لذا ، من المهم جداً دراسة مسألة توسيع منظومة التشغيل والتوظيف في سوق الطيران الداخلي، بإفساح المجال لشركات الطيران الخليجية والعربية والأجنبية الراغبة في توسيع نطاق وجهاتها العالمية، للمشاركة في عمليات تشغيل خط الطائف ، إذ أنَّ الاستثمار والتوظيف في هذا القطاع الاقتصادي والتجاري ، يدخل أساساً في إطار تنويع مصادر الدخل .

إضافة إلى المنظومة السعرية المرتفعة للمنتجات السياحية ، وهي من الإشكالات التي تؤرق القادم إلى الطائف والهدا والشفا. فالارتفاع الحالي لأسعار المنتجعات والوحدات السكنية السياحية، والأماكن الترفيهية ، غير مبرر، ويتجاوز بمعدلات عالية نفقات الإنتاج ، وهامش الربحية ، ومما يحبط السائح أكثر أنَّ الغلاء في الأسعار لا يقترن في الغالب بتقديم خدمة جيدة المستوى ، بلْ إنَّ البعض من هذه المنتجات يفتقر أساساً إلى معايير النظافة ، ناهيك عن معايير الجودة ، ومن ثمَّ تبدو الحاجة إلى الاهتمام والعناية بسياسات التسعير التي تراعي التكاليف الحقيقية للخدمات المقدمة ودرجات جودتها، وتكفل للسائح الحصول على خدمات جيدة بأسعار اقتصادية تنافسية .

ومن المشكلات والصعوبات الراهنة التي تحول دون تحقيق ميزة سياحية عالية الجودة ، لمدينة الطائف والهدا والشفا ، افتقاد المقاهي والمطاعم، إلى الحد الأدنى من الشروط والمواصفات الصحية ، ولا يوجد تطبيقات رقابية صارمة تعتمد معايير النظافة والجودة، أو أي اهتمامُ يُذكر بصحة وسلامة مرتاديها ، ولا يوجد على الإطلاق جهات رقابية تقوم بجولات تفتيشية عليها على مدار اليوم والساعة .

على كل حالٍ ، على هيئة الطائف الجديدة ، بذل كل جهد ممكن ، لتحقيق تنمية سياحية مستدامة ، لهذه المدينة السياحية الجميلة ، تُعَّزز من القيمة المضافة للناتج المحلي الإجمالي، وتنعكس إيجاباً على فرص العمل والتوظيف ، وتضمن للسائح في الوقت نفسه الحصول على برامج سياحية عالية الجودة ، وبتكلفة اقتصادية ملائمة، تحقق له أفضل فائدة وإشباع ممكن.

خلاصة القول أجواء الطائف والهدا والشفا العليلة ، مُحفزات لقيام صناعة سياحية تنافسية، وخلق بيئة استثمارية نشطة، يمكن أن تجعل من هذه المناطق ، وجهة سياحية مستدامة على مدار العام ، وليس فقط في فصل الصيف