بفستان ارتدته مع أبوهشيمة.. أول ظهور لياسمين صبري بعد الطلاق (صورة)

كل الوطن – فريق التحرير: في أول ظهور لها، بعد إعلان خبر طلاقها من رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة، نشرت الممثلة المصرية ياسمين صبري صورا حديثة لها عبر حسابها في “انستغرام”.

وظهرت النجمة المصرية وهي ترتدي فستانا أزرق من الموريشوس، سبق وارتدته في صور جمعتها بطليقها أحمد أبوهشيمة عام 2020.

يذكر أنه في 5 مايو/أيار الجاري، تصدرت أنباء انفصال النجمة المصرية ورجل الأعمال، حديث منصات التواصل الاجتماعي والصحف المصرية والعربية، بعد تأكيد مصادر مقربة من الطرفين في تصريحات صحافية لوسائل إعلام محلية صحتها.

كما فوجئ الجمهور بحذف كل منهما للصور التي جمعتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، من حساباتهما الشخصية، مما أكد أكثر خبر الطلاق.

فيما تداولت مواقع محلية وصحف مصرية أخبارا حول أن تكلفة طلاق الزوجين وصلت لما يقرب من 300 مليون جنيه مصري (حوالي 17 مليون دولار).

لا مهر ولا مؤخر

بدورها، خرجت ياسمين صبري عن صمتها، لتنفي ذلك جملة وتفصيلاً، مؤكدة أنها تزوجت أبو هشيمة يوم 17 أبريل عام 2020، دون مهر أو مؤخر صداق.

وقالت في تصريحات لصحيفة “صدى البلد” المصرية، إن طليقها كان بالفعل زوجا كريما معها للغاية خلال فترة الزواج، وكان يفاجئها بالهدايا، ولكن ما قيل حول حصولها على 15 مليون جنيه ومصنع للعدسات أو مصنع للملابس وامتلاكها 24 سيارة، غير صحيح تماماً.

بدوره، فجر رئيس اتحاد المنتجين العرب إبراهيم أبو ذكري، مفاجأة، مشيرا إلى أن مواطنته تنازلت عن حقوقها المادية من أجل الطلاق.

يشار إلى أن أحمد وياسمين كانا تزوجا قبل عامين، بالتحديد في نيسان/أبريل عام 2020، واختارا أن يكون عقد القران في أجواء عائلية، غاب عنها حينها والد العروس، بسبب الأزمات التي وقعت بينه وبين ابنته، فيما لم يسفر عن الزواج أبناء.