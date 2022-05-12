السعودية تدين الهجوم الإرهابي على نقطة أمنية شمال سيناء

كل الوطن – فريق التحرير: أدانت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الغادر على النقطة الأمنية بشمال سيناء في جمهورية مصر العربية الشقيقة، الذي أدى إلى وفاة وإصابة عدد من جنود القوات الأمنية.

وجددت الوزارة دعم المملكة التام لجمهورية مصر في جهودها المكثفة للقضاء على الإرهاب والتطرف بأشكاله وصوره كافة، وتجفيف منابع تمويله، مؤكدة وقوف المملكة مع حكومة وشعب مصر أمام كل التنظيمات الإرهابية التي تحاول النيل من مكتسبات ومقدرات مصر الشقيقة.

وأعربت وزارة الخارجية عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين، ولشعب جمهورية مصر الشقيقة دوام الأمن والاستقرار.

وشنت مجموعة إرهابية مسلحة هجوما، الأربعاء، على ثكنة للجيش المصري في منطقة رفح بسيناء أودى بحياة 5 عسكريين بينهم ضابط.

وذكرت مصادر لـ”العربية.نت” أن مجموعة إرهابية مسلحة شنت هجوما على نقطة للجيش المصري غرب رفح، حيث دارت اشتباكات أودت بحياة 5 عسكريين بينهم ضابط برتبة نقيب.

وقامت قوات الجيش بتطويق وتمشيط المنطقة وملاحقة الإرهابيين في المناطق المجاورة.

وكان تنظيم داعش الإرهابي تبنى، الأحد الماضي، الهجوم الإرهابي الذي وقع قبلها بيوم وأودى بحياة 11 عسكريا بصفوف الجيش المصري في سيناء.

وراح هؤلاء الضحايا إثر تصديهم لهجوم شنّته عناصر إرهابية تابعة لداعش على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة غرب سيناء، وفق ما أعلن الجيش المصري في عملية استدعت موجة إدانات دولية.