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البخاري يؤكد تضامن مجلس التعاون مع الشعب اللبناني

كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعة واحدةآخر تحديث : الخميس 12 مايو 2022 - 7:18 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
البخاري يؤكد تضامن مجلس التعاون مع الشعب اللبناني

كل الوطن – فريق التححرير: أكد السفير السعودي في لبنان، وليد البخاري، اليوم الخميس، تضامن دول مجلس التعاون الخليجي الثابت مع الشعب اللبناني.

وزار البخاري، مع عدد من سفراء دول الخليج، مفتي لبنان عبداللطيف دريان، في دار الفتوى بالعاصمة بيروت.

وأكد “تضامن دول مجلس التعاون الخليجي الثابت مع الشعب اللبناني والحرص الدائم على أمن واستقرار لبنان ووحدة أراضيه وانتمائه العربي واستقلال قراره السياسي”.

وأضاف: “لقد أعربنا عن امتناننا للدور الوطني الوازن الذي يضطلع به مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان، ومفتي المناطق، المؤتمنان على وحدة الصف الوطني والسلم الأهلي في لبنان”.

المصدر: “عكاظ”

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