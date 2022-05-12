مصر.. مدرس أزهري يرتكب فعلا فاضحا

كل الوطن – فريق التحرير: تمكن ضباط محافظة الدقهلية في مصر من ضبط معلم رياضيات بمعهد أزهري بعد قيامه بالتعدي جنسيا على طالبة بالصف الثالث الإعدادي وإجبارها على ممارسة الرذيلة معه.

وجاءت البداية بتلقي قوات الأمن إخطارا يفيد بوجود مشاجرة بين العديد من الأشخاص، حيث انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا إلى مكان الواقعة وتبين تجمع أهلية أحد أطراف المشاجرة أمام أحد المنازل بالقرية.

وبالفحص تبين أن طرفي المشاجرة أب وابنته طالبة بالصف الثالث الإعدادي الأزهري بمعهد فتيات كتامة، وطرف ثاني مدرس رياضيات بمعهد أزهري ومفيم مركز طلخا.

بسؤال طرفي المشاجرة أقر والد الطالبة بقيام المعلم بالتعدي على ابنته جنسيا بأنه قام بهتك عرضها وذلك عقب انتهاء ابنته من الدروس وأنه أثناء توجهه لاصطحابها من الدرس لتأخرها في العودة للمنزل، وجد مقر الدرس مغلقا وقام بالطرق على المكان حتى قام الطرف الثاني بفتحه.

ووجد ابنته وحدها بصحبته وحدثت المشاجرة، لاعتراف ابنته له بأن المدرس المذكور قام بالتحايل عليها وإيهامها بحبه لها وتكررت بسبب ذلك تلك اللقاءات الجنسية بينهم إلى أن قام بفض غشاء بكارتها.

وبسؤال المتهم في محضر الشرطة أقر عن وجود علاقة عاطفية فيما بينهم منذ حوالي شهر تقريبا، وتعددت اللقاءات العاطفية فيما بينهم عقب انتهائهما من الدروس وانصراف باقي الطالبات من الدرس وقيامه بهتك عرضها أكثر من مرة وفض غشاء بكارتها.

وأضاف المتهم أن الطالبة تخوفت من العلاقة واضطرت إلى عدم الذهاب إلى الدرس فقام بإرسال رسائل تهديد لها بإخباره أهلها حال عدم ذهابها له.

المصدر: القاهرة