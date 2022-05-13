وفاة رئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد.. وتنكيس الأعلام 40 يوما

كل الوطن – فريق التحرير: أفادت وكالة أنباء الإمارات، اليوم الجمعة، بوفاة رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد عن عمر ناهز 73 عاما

ونقلت وكالة “وام” عن وزارة شؤون الرئاسة: “تنعى وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضيا مرضيا اليوم الجمعة 13 مايو”.

تنعى وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو #وام — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) May 13, 2022

وأعلنت الوزارة عن الحداد الرسمي في البلاد وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة لمدة 40 يوما اعتبارا من اليوم، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام.

من جهته، نعى الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي في تغريدة على “تويتر” الراحل، حيث قال: “بقلوب يعتصرها الحزن، وبنفوس مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعى راعي مسيرتنا، ورئيس دولتنا الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لشعب الإمارات وللشعوب العربية والإسلامية وللعالم، اللهم إنه حط رحاله عندك فأكرم وفادته ووسع مدخله وإجعل مثواه الفردوس الأعلى من الجنة”.

والشيخ خليفة هو الرئيس الثاني لدولة الإمارات العربية المتحدة والحاكم السادس عشر لإمارة أبوظبي، كبرى الإمارات السبع المكونة للاتحاد، والقائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات، تولى رئاسة الدولة في 3 نوفمبر 2004 خلفا لوالده الشيخ زايد بن سلطان مؤسس الدولة.