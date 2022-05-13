الاحتلال الإسرائيلي يكشف مجددا للعالم عن وجهه الإجرامي في جنازة الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة

كل الوطن – فريق التحرير: وُري اليوم في مقبرة جبل صهيون بالقدس المحتلة، جثمان شهيدة الصحافة العربية شيرين أبو عاقلة مراسلة الجزيرة في القدس التي اغتالها الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء.

وصول جثمان الشهيدة إلى المقبرة لم يكن بالهين، فلقد سبقته اعتداءات علنية من الاحتلال الإسرائيلي على موكب الجنازة. قوات الاحتلال أمعنت اليوم في ممارساتها الإجرامية واللاإنسانية، بعد أن طاردت جنازة الصحفية شيرين أبو عاقلة واعتدت على المشيعين بل لاحقت تابوت الشهيدة ثم اقتحمت المستشفى الفرنسي حين حاول المشيعون حماية التابوت بالعودة به إلى المستشفى.

أمام أنظار العالم نقلت كاميرات القنوات العربية وعلى رأسها الجزيرة مباشرة مشاهد الاعتداء على موكب تشييع شيرين التي اغتالها جيش الاحتلال وهي تعمل على الميدان في جنين صباح الأربعاء.

وتجمعت حشود كبيرة من الفلسطينيين من مختلف الأديان والطوائف في القدس المحتلة لتوديع شيرين أبو عاقلة إلى مثواها الأخير وسط أجواء تخيم عليها الحزن والتأثر. لكن جيش الاحتلال عمد إلى تعطيل موكب الجنازة والاعتداء على المشاركين فيها بضربهم واقتلاع أعلام فلسطين من يد المشيعين لأن الاحتلال يمنع رفع علم فلسطين في الأراضي المحتلة ولا سيما في القدس المحتلة.

رصاص وغاز أمام تابوت

واستخدمت الشرطة الإسرائيلية قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لمهاجمة المشيعين أثناء خروجهم بنعش الشهيدة بعد أن فرضت عليهم عدم حمل الأعلام الفلسطينية وصور شيرين.

ومنعت قوات الاحتلال حشود الفلسطينيين من التوجه إلى كنيسة الروم الكاثوليك للمشاركة في التشييع. واعتدت أيضا على المشاركين في الجنازة في محيط الكنيسة.

حواجز أمام المقبرة

وقام الاحتلال الإسرائيلي بوضع حواجز عسكرية على الطريق المؤدية إلى مقبرة جبل صهيون حيث توارى شيرين الثرى. لكن هذه الاعتداءات وهذا التضييق لم يمنعا الآلاف من الحضور إلى المقبرة وعند سياجها وسط زغاريد النساء ونحيب الرجال وهتافات بالخلود لروح شيرين.

دقت جميع أجراس الكنائس المسيحية بمختلف طوائفها في القدس المحتلة، عصر اليوم للمرة الأولى في تاريخ القدس تزامنا مع تشييع الشهيدة شيرين في مشهد يوحد الشعب الفلسطيني. كما قالت مصادر فلسطينية لبوابة تونس إن الشباب الفلسطيني أدى الجمعة صلاة الغائب على شيرين في المسجد الأقصى.