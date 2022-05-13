مصر.. القبض على مفجر قضية إسلام كاميليا شحاتة المثيرة للجدل عام 2010

كل الوطن – فريق التحرير: قال المحامي المصري خالد المصري، إنه تم إلقاء القبض على الشيخ محمد فاضل الشهير بأبو يحيى، مفجر قضية إسلام كاميليا شحاتة زوجة كاهن دير مواس بالمنيا.

وأوضح المحامي المصري أنه تم القبض عليه منذ ثلاثة أيام، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة.

وأوضح المحامي خالد المصري أنه تمت إحالة الشيخ أبو يحيى اليوم إلى نيابة أمن الدولة العليا، للتحقيق مع في اتهامه بنشر أخبار كاذبة.

وعرف الشيخ أبو يحيى المصري، بصاحب قضية إسلام كاميليا شحاتة زوجة كاهن دور مواس بالمنيا، واستمعت جهات التحقيق إلى أقواله وقتها أمام نيابة وسط القاهرة الكلية في القضية رقم 1241 لسنة 2011.

وكانت كاميليا شحاتة زاخر مسعد معلمة مصرية تعمل بمدرسة دلجا الإعدادية زوجة القس “تادرس سمعان” كاهن دير مواس بالمنيا، حيث انتشرت شائعات في مواقع إسلامية في الإنترنت باعتناقها الإسلام، وترتب عليها عدة أحداث.

وبعد أربعة أيام من الاختفاء أعلن الأمن المصري العثور على زوجة القس وتم تسليمها للكنيسة وأرجعت أسباب الاختفاء إلى مشاكل عائلية.

وبعد رجوعها للكنيسة صرح الأنبا أغابيوس، أسقف دير مواس على قناة الكرمة الفضائية في برنامج ما وراء الأحداث عن كاميليا بأنها تحت رعاية الكنيسة وأن الكنيسة تعمل “غسيل مخ لغسيل المخ الذي عمل لها”.

وطالب مفكرون ونشطاء أقباط الكنيسة بإظهار كاميليا لنفى شائعة إسلامها.

المصدر: القاهرة 24