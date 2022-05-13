جدل واسع في مصر بعد ضرب طبيب وتقييده في سرير العناية المشددة بالقوة (صورة)

كل الوطن – فريق التحرير: قال عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة ، يحيى دوير، إن أحد الأطباء أثناء تأدية عمله بمستشفى القاهرة الجديدة تم الاعتداء عليه من قبل مرافق لمريض.

وأوضح أن الطبيب تعرض لإصابات عبارة عن كسر بعظام الجمجمة وتجمع دموي بالجيوب الأنفية وارتجاج بالمخ وكدمات بالرأس.

وأضاف الدكتور يحيى دوير في بيان منشور عبر صفحة نقابة الأطباء على فيسبوك، أنه تم حجز الطبيب للعلاج بالمستشفى إلا أن الشرطة قامت بتقييد الطبيب في سرير العناية.

من جانبه أعلن عضو مجلس النقابة العامة للأطباء أحمد حسين، أنه متوجه إلى المستشفى لمتابعة الأمر، وأكد أن ذلك تجاوز من أفراد الشرطة لن يتم السكوت عليه ويستوجب المساءلة، وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرد الاعتبار للطبيب.

المصدر: القاهرة 24