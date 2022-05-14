محمد بن راشد يبارك انتخاب محمد بن زايد رئيسا للإمارات

كل الوطن – فريق التحرير: بارك الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفا للراحل الشيخ خليفة.

وقال بن راشد في تغريدة في صفحته على موقع “تويتر”، اليوم السبت: “انتخب المجلس الأعلى للاتحاد اليوم أخي صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا للدولة”.

وأضاف: “محمد بن زايد هو ظل زايد وامتداده فينا.. ومؤسس مئوية دولتنا..وحامي حمى اتحادنا.. نبارك له، ونبايعه، ويبايعه شعبنا.. وتنقاد له البلاد كلها ليأخذها في دروب العز والمجد والسؤدد بإذن الله”.

وفي وقت سابق، قالت وكالة الأنباء الإماراتية، إن المجلس الأعلى للاتحاد انتخب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، خلفا للشيخ خليفة بن زايد، الذي توفي أمس الجمعة عن سن 74 عاما.