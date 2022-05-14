تنظيم مرتبط بـ”داعش” يعلن مسؤوليته عن هجوم قتل فيه 5 جنود مصريين

كل الوطن – فريق التحرير: أعلنت جماعة موالية لتنظيم “داعش”، يوم السبت” مسؤوليتها عن هجوم أودى بحياة ما لا يقل عن 5 من عناصر الجيش المصري في شبه جزيرة سيناء.

وتبنت الجماعة هجوم الأربعاء في بيان نشر على وكالة “أعماق” التابعة له

ولم يتسن التحقق من صحة البيان ولكن تم نشره على تطبيق المراسلة “تليغرام”، كما كان الحال مع مزاعم مماثلة في الماضي.

وشمل الهجوم قيام المسلحين بنصب كمين لعناصر نقطة تابعة لقوات حرس الحدود إلى الغرب من مدينة رفح القريبة من قطاع غزة.

وقال الجيش المصري إن ما لا يقل عن خمسة من عناصره، بينهم ضابط، قتلوا في الهجوم، وأضاف أن سبعة من المسلحين لقوا مصرعهم أيضا.

وكان هجوم الأربعاء الثاني من نوعه الذي يشنه متطرفون خلال أقل من أسبوع.

ويوم السبت الماضي، قتل ما لا يقل عن 11 من عناصر الجيش المصري، في واحدة من أعنف الهجمات على قوات الأمن المصرية في السنوات الأخيرة، وتبنى فرع “داعش” المسؤولية عن هجوم السبت أيضا.

ووقع هجوم السبت في بلدة القنطرة بمحافظة الإسماعيلية إلى شرق قناة السويس.

المصدر: أ ب