كل الوطن – فريق التحرير: دعماً للسياحة السعودية ولإبراز آثار وتراث المنطقتين الغربية والجنوبية مغامر ينطلق من جدة سيراً على الأقدام قاطعاً 800 كم في 35 يوماً.

35 يوماً سيراً على الأقدام يقضيها المغامر نايف شكري، في رحلته التي انطلقت أمس السبت من جدة، وتستمر لمدة تتجاوز شهرًا كاملًا، حيث يقطع 800 كم وصولاً إلى مدينة أبها؛ دعمًا للسياحة السعودية، وبهدف إبراز آثار وتراث وثقافة المنطقتين الغربية والجنوبية، ومشاركةً في رؤية الوطن 2030.

وقال “شكري” إن رحلته التي بدأت من عروس البحر الأحمر جدة، تتخذ مسار طريق الحجاز، وهي السابعة في مشواره نحو تحطيم الأرقام القياسية، وتقام برعاية شركة الحل للمحاماة والاستشارات القانونية، لافتاً إلى أنه قضى 3 آلاف كم في رحلاته الست السابقة، وتركزت أهدافه على المشاركة في رؤية المملكة الملهمة، ونشر ثقافة رياضة المشي، مع إبراز السياحة في المملكة، والتركيز بشكل أساسي على التراث والآثار والثقافة في كل منطقة يسير إليها.

واعتاد المغامر السعودي الشهير تسجيل تفاصيل رحلاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرها على شبكة يوتيوب العالمية، حيث بدأ رحلته الأولى من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة على خطى الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قطع الرحلة الثانية من جدة إلى مدينة المستقبل مشياً على الأقدام في 28 يوماً، بموافقة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -يحفظه الله- وجاءت رحلته الثالثة من مكة المكرمة إلى جدة، متواكبة مع اليوم الوطني 91، ثم انطلق من جدة إلى العلا مشياً على الأقدام لمدة 22 يومًا لحضور موسمها الثقافي والفني، أما رحلته الخامسة فكانت الأسهل سيراً من كورنيش جدة الجنوبي وحتى الشمالي، وأخيراً رحلة العمرة من عروس البحر الأحمر مشياً على الأقدام إلى مكة المكرمة.

وأبدى “شكري” سعادته بخوض الرحلة الأطول في مسيرته من جدة إلى أبها، والتي انطلقت أمس، وقال إنه يتخذ “الخطوة الجنوبية” عنوانًا لرحلته التي تتجاوز 800 كم وتستمر لمدة 35 يوماً، حيث يقوم بالرحلة الحالية لاستكشاف أجمل المناظر السياحية والتراثية في مدينة أبها.

المصدر: سبق