السعودية تُسجل أعلى فائض للميزانية في أكثر من 6 سنوات خلال الربع الأول

كل الوطن – فريق التحرير: أعلنت وزارة المالية السعودية، الأحد، عن تقرير الربع الأول للميزانية العامة والذي أظهر تسجيل أعلى فائض في أكثر من 6 سنوات بقيمة 57.5 مليار ريال سعودي.

ووفقا للبيانات الرسمية المعلنة بالمملكة، بلغت الإيرادات مستوى 277.95 مليار ريال، أما المصروفات فسجلت مستوى 220.46 مليار ريال.

كما أشارت البيانات إلى أن الإيرادات النفطية بلغت مستوى 183.69 مليار ريال أي بارتفاع 58% عن نفس مستويات 2021. أما الإيرادات غير النفطية فوصلت إلى 94.26 مليار ريال وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 7%.

المصدر: “الإخبارية” السعودية